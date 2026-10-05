В Подольске в 2028 году откроется новая школа

В 2028 году в Подольске на улице Ватутина откроется новая школа, рассчитанная на 550 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что на стройплощадке задействованы 68 специалистов и три единицы техники. Строительная готовность объекта достигла 40%. Специалисты возводят наружные стены, ведут устройство внутренних стен и перегородок, кровельные и фасадные работы, а также монтаж инженерных систем.

Площадь нового школьного корпуса составит около 10 тыс. кв. м, там разместят универсальные и специализированные кабинеты, ИТ‑полигон, спортивный зал и отдельный зал для мероприятий, медиатеку и зоны отдыха, столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории появятся современное спортивное ядро и детские игровые площадки.

В ведомстве уточнили, что первый этап проекта уже завершен: на месте будущей школы был снесен старый корпус, признанный аварийным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.