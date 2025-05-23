В Подольске в третьем квартале года завершат реконструкцию парка имени Виктора Талалихина

В Подольске в третьем квартале текущего года планируется завершить реконструкцию парка имени Виктора Талалихина. Ход работ проверили представители администрации и дирекции парка, а также депутат Московской областной думы Павел Максимович.

На территории парка уже установлены ограждения на лестницах, которые ведут к реке. Сейчас продолжаются работы по укладке плитки. Близится к завершению монтаж уличного освещения.

В рамках обхода специалисты зафиксировали замечания от администрации и дирекции парка. Подрядчик взял все указания на контроль.

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