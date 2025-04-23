Губернатор Подмосковья: в этом году в регионе благоустроят 11 набережных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о планах по благоустройству общественных пространств региона. По его словам, в 2025 году в Подмосковье приведут в порядок 11 набережных.

«Продолжаем благоустраивать подмосковные места для прогулок и отдыха. На очереди набережные — в этом году приведем в порядок 11 из них. На всех работы проводим по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“, — отметил Воробьев.

Так, завершится строительство моста и благоустройство парка «Дружба» у озера Черное в Люберцах. Здесь обустроят велопешеходный маршрут, установят детские и спортивные площадки, создадут зоны отдыха у воды.

На набережной пруда на реке Теребенка в Чехове начнется третий этап благоустройства. Здесь появятся прогулочный променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха, пирс с арт-объектом «Чайка». Пруд будет очищен. Работы завершат к концу августа.

В Солнечногорске обновят набережную в микрорайоне Тимоново. Там обустроят новый спуск к воде, пляжную зону и два пирса. В Пушкино благоустроят набережную озера Травинское. Ее разделят на тематические зоны.

В Лосино-Петровском продолжается благоустройство набережной Суворовских прудов. На территории обустроят велодорожку, парковку, новую входную группу, пляжную зону и амфитеатр.

Также работы проведут на набережной пруда Красный ручей в Лотошино, на набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках, на набережной у Торфяного озера в Красногорске и на территории карьера «Западный» в Озерах. Кроме того, стартуют работы на набережной реки Нары в Наро-Фоминске.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье пройдут массовые субботники.