В преддверии Нового года на ж/д станциях Подмосковья запустили масштабную акцию «Сохрани себе жизнь»

В преддверии новогодних праздников в 40 округах Московской области стартовала масштабная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь», направленная на повышение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, в мероприятии участвуют волонтеры, сотрудники Минтранса региона, администраций округов, транспортной полиции, а также представители ЦППК и РЖД. Они разъясняют гражданам правила безопасного поведения на железной дороге и распространяют соответствующие памятки.

С начала года в Подмосковье на железнодорожных путях погибли 186 человек. Из них 87 случаев произошло на стихийных «опасных» тропах, 67 — на пешеходных переходах и 32 — непосредственно на платформах. Для предотвращения трагедий с начала года было проведено уже более 10 тысяч профилактических рейдов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей пристегиваться в автомобиле — даже на пассажирском сидении.