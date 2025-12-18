Logo

Губернатор Подмосковья отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем

Андрей Воробьев напомнил о необходимости пристегиваться в авто

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность соблюдения правил безопасности за рулем и напомнил о необходимости пристегиваться в автомобиле — в том числе на заднем сиденье.

«Часто на выходных, в праздничные дни особенно, большая интенсивность, высокие скорости, и мы видим, что, к сожалению, на задних сиденьях по авариям, по инцидентам пристегиваются далеко не все», - отметил губернатор.

Он подчеркнул важность этой темы и поручил провести соответствующую информационную кампанию для жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с зампредом российского правительства Маратом Хуснуллиным строительство дорог в регионе.

