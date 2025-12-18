Губернатор Подмосковья отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем
Андрей Воробьев напомнил о необходимости пристегиваться в авто
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность соблюдения правил безопасности за рулем и напомнил о необходимости пристегиваться в автомобиле — в том числе на заднем сиденье.
«Часто на выходных, в праздничные дни особенно, большая интенсивность, высокие скорости, и мы видим, что, к сожалению, на задних сиденьях по авариям, по инцидентам пристегиваются далеко не все», - отметил губернатор.
Он подчеркнул важность этой темы и поручил провести соответствующую информационную кампанию для жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с зампредом российского правительства Маратом Хуснуллиным строительство дорог в регионе.