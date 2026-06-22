В Пушкино на 70% завершили капремонт образовательного комплекса

В городе Пушкино на улице Кольцовской продолжается капитальный ремонт образовательного комплекса № 7, строительная готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в работах задействованы более 80 специалистов и две единицы спецтехники. Они ведут устройство кровли и фасада, отделочные работы, монтаж инженерных систем и не только.

В здании три этажа, его площадь составляет почти 3,7 тыс. кв. м. В школе после ремонта появятся современные учебные кабинеты, рекреации, обновленные инженерные системы и пришкольная территория. Ее откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.