В Пушкино снесли три аварийных жилых дома

В подмосковном Пушкино ликвидировали три аварийных жилых дома, которые утратили эксплуатационный ресурс и были признаны аварийными и непригодными для дальнейшего проживания. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, на улице Речной специалисты снесли двухэтажный дом № 1 площадью порядка 500 кв. м, на Озерной — двухэтажный дом № 15 корпус 1, площадь которого — более 510 кв. м. Кроме того, работы прошли на улице Текстильщиков. Там демонтировали двухэтажный дом № 8 площадью порядка 205 кв. м.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жители этих домов переехали в 25 новых квартир, здания уже снесены — земельные участки расчищены от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившихся территорий.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.