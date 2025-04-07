В Пушкино задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» задержали 40-летнего жителя Сочи, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, похитивших у 79-летнего местного жителя более 1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионеру позвонили неизвестные под видом сотрудников госучреждений и правоохранительных органов и убедили его, что от его имени была оформлена генеральная доверенность на гражданина Украины. Чтобы сберечь свои накопления, его призвали перевести деньги на «безопасный счет».

После этого ему вновь позвонили и попросили обналичить еще 1,4 млн рублей, которые находились на его банковском счете, и передать их курьеру службы финансового мониторинга. Мужчина догадался об обмане и обратился в полицию, поэтому дальнейшее общение проходило под контролем оперативников.

«После передачи муляжа денежных средств полицейские задержали курьера при выходе из подъезда потерпевшего», — добавила Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, задержанному грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей.