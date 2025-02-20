В Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому округа задержали 43-летнего ранее судимого жителя Москвы, которого подозревают в совершении серии краж из частных домов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он находил дома, в которых отсутствовали жильцы, проникал туда с помощью специального оборудования и забирал деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. С ноября 2024 года ему удалось совершить 10 краж, общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, его задержали его при попытке совершения очередного преступления. При обыске по месту его временного проживания в поселке Тучково были найдены часть похищенного имущества и предметы, используемые при совершении краж.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст. 158 УК РФ, нарушителю грозит заключение под стражу.

Ранее в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей России.