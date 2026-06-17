В Пушкинском на 70% завершили капремонт Софринского образовательного комплекса

На улице Полевая, 5 в поселке Софрино Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса, строительная готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 90 человек и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к школе территории.

Здание построили в 1970 году, его площадь составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.