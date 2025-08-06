В Пушкинском округе пройдет новая театрализованная программа в усадьбе Мураново

Мероприятие будут вести заместитель директора по научной работе Мурановского музея Александр Сахно и научный сотрудник музея-заповедника Марина Серегина, его разделят на две части. В рамках первой зрители смогут посетить экскурсию по главному усадебному дому и познакомиться с историей и бытом усадьбы. После этого им расскажут о любимых женщинах поэта, историях любви и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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