В Пушкинском округе пройдет новая театрализованная программа в усадьбе Мураново
Театрализованная программа пройдет в усадьбе Мураново Пушкинского округа
Фото: [Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»]
В воскресенье, 10 августа, в музее-заповеднике «Усадьба "Мураново"» Пушкинского округа стартует новая театрализованная программа «Тютчев. Диалоги о любви». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие будут вести заместитель директора по научной работе Мурановского музея Александр Сахно и научный сотрудник музея-заповедника Марина Серегина, его разделят на две части. В рамках первой зрители смогут посетить экскурсию по главному усадебному дому и познакомиться с историей и бытом усадьбы. После этого им расскажут о любимых женщинах поэта, историях любви и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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