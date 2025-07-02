В Пушкинском округе пройдет второй этап Tenzor Elite Cup 2025

С 10 по 13 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище в Пушкинском округе состоится второй этап серии. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками станут команды из рейтинга парусных команд TSC и дебютанты, их ждут парусные гонки, спортивная и береговая программы, тематические встречи с чемпионами и не только. В их числе подтвердивших участие – Bars Sailing Team с рулевым Максимом Батраковым, S-Kotiki Елены Веремеевой, «Яхт-клуб Пирогово» Александра Божк и другие. Узнать другие подробности можно на сайте .

Турнир проводят при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, Министерства физической культуры и спорта Московской области и областного Минкульттуризма. Поддержку оказывают Tenzor Consulting Group, «ПЭК» и «СберСити».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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