В Раменском и Пушкинском за неделю устранили 520 ям на региональных дорогах
Более 500 ям ликвидировали за неделю в Раменском и Пушкинском округах
Фото: [Медиасток.рф]
В Раменском и Пушкинском округах Подмосковья за неделю устранили 520 ям на региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, в Раменском ликвидировали 285 ям, а в Пушкинском — 235. В среднем в этих муниципалитетах в день устраняют около 74 дефектов дорожного покрытия.
К примеру, в Раменском ямы ликвидировали на улице Туполева в Кратово и на улице Горячева в Удельной, а в Пушкинском — на дорогах в деревне Володкино и селе Братовщина.
Ремонтные работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее о ремонте дорог в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.