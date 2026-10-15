В Раменском и Пушкинском за неделю устранили 520 ям на региональных дорогах

В Раменском и Пушкинском округах Подмосковья за неделю устранили 520 ям на региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Раменском ликвидировали 285 ям, а в Пушкинском — 235. В среднем в этих муниципалитетах в день устраняют около 74 дефектов дорожного покрытия.

К примеру, в Раменском ямы ликвидировали на улице Туполева в Кратово и на улице Горячева в Удельной, а в Пушкинском — на дорогах в деревне Володкино и селе Братовщина.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее о ремонте дорог в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.