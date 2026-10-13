В Раменском округе ликвидировали торфяной пожар
Комлесхоз: торфяной пожар ликвидировали в Раменском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 12 октября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, местные жители заметили очаг возгорания торфа в 6 км от поселка городского типа Кратово Раменского округа и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в ликвидации пожара приняли участие 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджогах устанавливаются.
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