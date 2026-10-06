В Раменском округе ликвидировали торфяной пожар
Торфяной пожар ликвидировали в Раменском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 5 октября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один торфяной пожар, сотрудники лесной охраны Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» выявили очаг возгорания торфа в 5 км от поселка городского типа Кратово Раменского округа при наземном патрулировании. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых устанавливают, ведутся следственные действия. Жителям региона напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.