В рамках реконструкции дороги в Сабурове начали устраивать основание проезжей части
В Сабурове начали обустраивать основание проезжей части реконструируемой дороги
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В пгт Сабурово в Красногорске в рамках реконструкции дороги приступили к устройству основания проезжей части. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведут на участке протяженностью 400 м. Дорога будет расширена до двух полос. С обеих сторон обустроят пешеходные зоны. Также построят водопропускную трубу через реку Баньку.
На площадке задействованы 9 рабочих и 5 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет 45%. Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.