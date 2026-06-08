Губернатор Подмосковья: более 1,2 тыс. км дорог отремонтируют в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с областным правительством и главами округов обсудил ремонт дорог. По его словам, в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км.

«Программа в этом году большая по объему: более 1,1 тыс. километров просто ремонтируем и почти 140 километров – ремонтируем капитально. Заметная доля работ по региональным дорогам приходится на Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и другие территории. Особое внимание – центральным улицам», - сказал губернатор.

Текущий ремонт проведут почти на 1,3 тыс. дорожных участков, капитальный — на 246 участках и на 20 мостах.

На региональной сети работы завершились уже на 23 дорогах. Сейчас ремонт продолжается на 47.

В рамках комплексного ремонта центральных улиц заменят автопавильоны, обустроят заездные карманы для общественного транспорта, приведут в порядок тротуары и дорожные знаки. Там, где это необходимо, оборудуют пешеходные переходы. Работы проведут на 26 центральных улицах.

На муниципальной сети программа реализуется 1,5 месяца. За это время привели в порядок 349 участков из 1141.

«Мы выполняем программу ремонта на этот год с опережением. Наша задача – завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный – до 1 сентября», - отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

По его словам, второй цикл работ в рамках сезонного содержания региональной дорожной сети планируется завершить к 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трассу ЮЛА окончательно введут в сентябре.