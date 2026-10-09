В регионе стартовал третий поток проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья»

В Московской области дан старт третьему потоку регионального проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Церемония открытия объединила участников нового набора, руководителей школ и представителей муниципальных органов управления образованием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Открывая церемонию, министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что проект, запущенный полтора года назад, оправдал ожидания: 33 выпускника уже назначены директорами школ — они предлагают решения, ведут за собой команды и доказывают делом, что такое настоящее лидерство в образовании.

«Проект зарекомендовал себя настолько хорошо, что было решено увеличить набор. В этом году в зале — 75 участников, отобранных из 146 заявок. Сегодня мы открываем не просто очередной набор. Мы открываем новую главу в истории образования региона. Пусть этот проект станет для вас стартовой площадкой, а для образования региона – точкой роста», — обратилась к собравшимся Ингрид Пильдес.

После торжественной части прошла образовательная программа. Первым мероприятием стал тренинг «От теории к практике: речевой этикет руководителя в сложных коммуникативных ситуациях», который провела Наталья Ахренова — руководитель отделения постдипломного образования Института иностранных языков РУДН, доктор филологических наук, доцент.

Тренинг был посвящен ключевой компетенции руководителя — умению выстраивать коммуникацию в непростых ситуациях: при работе с коллективом, в публичных выступлениях, в переговорах. Участники разобрали конкретные кейсы и получили обратную связь от эксперта.