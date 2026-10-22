В Реутовскую клиническую больницу поставили новую артроскопическую стойку

Фото: [ администрация г. о. Реутов ]

В травматолого-ортопедическое отделение Реутовской клинической больницы поставили новую артроскопическую стойку, которая позволит проводить высокоточные операции на суставах через минимальные проколы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой малоинвазивный подход существенно снижает повреждение тканей, уменьшает болевые ощущения и сокращает сроки реабилитации», — отметили врачи Реутовской клинической больница.

Они подчеркнули, что теперь пациенты смогут быстрее возвращаться к привычной жизни. Оборудование предназначено для операций на плечевом, коленном и голеностопном суставах.

С начала 2026 года медучреждения области получили 231 единицу современного эндоскопического оборудования, на закупку техники было направлено свыше 2 млрд рублей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.