В Рошале построят образовательный комплекс

На улице Фридриха Энгельса, 28а, города Рошаль муниципального округа Шатура продолжается строительство образовательного комплекса, в состав которого войдут школа на 550 мест и детский сад на 200 мест, специалисты ведут монолитные работы на уровне второго этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, в них задействованы 60 человек и четыре единицы техники. Строители завершили монолитные работы на уровне цокольного и первого этажа, ведут монолитные работы на уровне второго, а также монтируют опалубку стен и колонн первого и второго этажей и не только. Строительная готовность превысила 17%».

Для школьников обустроят классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую, библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада появятся групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары. Работы завершат в 2028 году.

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