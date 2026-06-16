В Росреестр Московской области за май в отношении объектов недвижимости поступило почти 188 тыс. заявлений

В регионе в мае 2026 года в Росреестр поступило порядка 188 тыс. заявлений на учетно‐регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Данные приводит Министерство имущественных отношений Московской области.

Из общего числа: более 52 тыс. заявлений — на государственный кадастровый учет, свыше 118 тыс. — на государственную регистрацию прав, около 17 тыс. — на регистрацию объектов в рамках единой процедуры, более 11 тыс. — на регистрацию ипотеки, свыше 4 тыс. — на регистрацию договоров долевого участия.

В Едином государственном реестре недвижимости сейчас содержатся сведения более чем о 15 млн объектов, расположенных в Подмосковье: это свыше 4,5 млн земельных участков и более 10,5 млн объектов капитального строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.