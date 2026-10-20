В России выпустят почтовую марку, посвященную 100-летию АО «Мострансавто»

Юбилейную почтовую марку выпустят к 100-летию АО «Мострансавто». Решение о ее выпуске было принято Комиссией по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры РФ после предложения «Мострансавто», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Марка поступит в почтовое обращение 23 октября. На ней изображены автобусы ЗИС-8 и ЛиАЗ-529265-03, которые символизируют разные этапы развития пассажирского транспорта в Подмосковье. Автором оформления марки стала художник-дизайнер Надежда Карпова.

Тираж составит 72 тыс. марок. Дополнительно выпустят конверты первого дня и изготовят штемпели специального гашения для Москвы и Одинцова.

«Мострансавто» работает с 1926 года. Сегодня это крупнейший перевозчик в регионе.

Развитие транспортной инфраструктуры в регионе проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.