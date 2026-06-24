В Щелкове на 70% завершили капремонт пятой школы для детей с ОВЗ

В Щелкове на улице Заводской продолжается капитальный ремонт школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, строительная готовность объекта достигла 70% — работы завершат в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети». Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Здание построили в 1958 в году. В нем обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности, проведут работы во всех помещения, х включая спортзал и пищеблок, закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.