В Щелкове откроется выставка работ Михаила Абакумова «Живописец света»
Выставка работ Михаила Абакумова «Живописец света» откроется в Щелкове
Фото: [Щелковский историко-художественный музей]
В пятницу, 23 октября, в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея откроется выставка живописи народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Михаила Георгиевича Абакумова «Живописец света». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию войдут уникальные полотна выдающегося мастера отечественного пейзажа из частного собрания Олега Леонидовича Кондратьева. Посетители смогут увидеть пейзажи Коломны, деревни Синяково на севере Вологодской области и других уголков России. Посетить выставку можно будет до 5 декабря, другие подробности - на сайте.
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