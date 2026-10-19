В Щелкове откроется выставка работ Михаила Абакумова «Живописец света»

Выставка работ Михаила Абакумова «Живописец света» откроется в Щелкове

Официально

Фото: [Щелковский историко-художественный музей]

В пятницу, 23 октября, в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея откроется выставка живописи народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Михаила Георгиевича Абакумова «Живописец света». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут уникальные полотна выдающегося мастера отечественного пейзажа из частного собрания Олега Леонидовича Кондратьева. Посетители смогут увидеть пейзажи Коломны, деревни Синяково на севере Вологодской области и других уголков России. Посетить выставку можно будет до 5 декабря, другие подробности - на сайте.

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