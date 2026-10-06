В Щелкове после капремонта открыли поликлинику № 2
Минстрой: поликлинику № 2 открыли в Щелкове после капремонта
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Парковой, 8, городского округа Щелково, после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника № 2, рассчитанная на 600 посещений в смену, она будет обслуживать около 35 тыс. прикрепленных жителей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В учреждении обустроили зоны ожидания, кабинеты телемедицины, зоны оформления электронных рецептов на льготные лекарства, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт выдачи льготных лекарственных препаратов, а также блок диагностических кабинетов.
Пациентам доступны отделения неотложной медицинской помощи, функциональной диагностики, прием терапевтов и узкопрофильных специалистов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.