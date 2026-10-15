В Щелкове возведут дом для переселенцев из аварийного жилья

В Щелкове на улице Заречной продолжается строительство многоквартирного жилого дома, в который переедут 330 семей из аварийных домов микрорайона Дальний Воронок, работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Специалисты ведут работы по устройству фасадов и металлических ограждений на лоджиях, монтаж инженерных сетей и лифтового оборудования, внутренние отделочные работы. На строительной площадке задействованы 175 рабочих и шесть единиц техники.

В новостройку переедут более 1 тыс. человек, общая расселяемая площадь аварийного жилья составит более 13,6 тыс. кв. м. Работы завершат в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.