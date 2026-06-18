В Щелково на 70% завершили капремонт учебного корпуса школы

В четвертом корпусе средней школы № 24 им. С. А. Красовского на улице Баранова, стр. 1а, поселка Монино в Щелковском округе продолжается капитальный ремонт, стройготовность объекта превысила 71%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, в них задействованы 65 человек и четыре единицы спецтехники. Они завершают кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и не только.

Площадь здания составляет почти 4,3 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Открыть учреждения планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.