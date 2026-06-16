В Щелково на 75% завершили капремонт школы

На улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт средней школы № 21, строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в августе 2026 года. Специалисты ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят и утеплят кровлю, произведут наружную облицовку фасадов, заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы, заменят инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию) и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.