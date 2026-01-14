В Щелково наполовину выполнили демонтажные работы в рамках капремонта детсада при школе № 21

В Щелково уже наполовину выполнили демонтажные работы в рамках капремонта детсада при школе № 21. О ходе обновления учреждения рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение под названием «Загоряночка» расположено в поселке Загорянский. Его капитально ремонтируют за счет средств регионального бюджета.

Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу. В ближайшее время начнутся отделочные работы. Полностью завершить ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не наблюдается дефицит школ и детсадов.