В Сергиево-Посадском на 80% завершили капремонт бассейна «Чайка»

Н а улице Мира в Сергиево-Посадском округе продолжается капитальный ремонт бассейна «Чайка», строительная готовность достигла 80% — специалисты занимаются отделкой, инженерными системами и самой чашей бассейна, а также благоустраивают территорию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 29 специалистов и техника. Завершить капремонт планируют в 2027 году.

В здании обновят фасады и внутренние помещения, инженерные системы и спортивное оборудование. При этом рабочие сохранят уникальную особенность «Чайки» — зона для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками.

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