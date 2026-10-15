В Сергиево-Посадском на 80% завершили капремонт бассейна «Чайка»
Капремонт бассейна «Чайка» в Сергиево-Посадском округе завершили на 80%
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
Н а улице Мира в Сергиево-Посадском округе продолжается капитальный ремонт бассейна «Чайка», строительная готовность достигла 80% — специалисты занимаются отделкой, инженерными системами и самой чашей бассейна, а также благоустраивают территорию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 29 специалистов и техника. Завершить капремонт планируют в 2027 году.
В здании обновят фасады и внутренние помещения, инженерные системы и спортивное оборудование. При этом рабочие сохранят уникальную особенность «Чайки» — зона для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками.
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