В Сергиево-Посадском открыли выставку «Город далеко»
Выставку «Город далеко» открыли в Сергиево-Посадском
Фото: [Музей-заповедник «Абрамцево»]
В Поленовской даче Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе работает выставка Екатерины Лебедевой «Город далеко». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли более 30 полотен, где отображен образ пространства, удаленного от привычной городской суеты. В работах Лебедевой каждый зритель сможет узнать свой собственный опыт, подчеркнули в ведомстве. Она является выпускницей МГАХИ имени В.И. Сурикова, мастером современной российской живописи и участником Московского союза художников, Союза художников России, Творческого союза художников России. Посетить выставку можно будет до 20 декабря, остальные подробности доступны на сайте.
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