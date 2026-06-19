В Серпухове и Дмитрове пройдет финал открытого чемпионата любительской молодежной хоккейной лиги

В воскресенье, 21 июня, в Серпухове и Дмитрове состоятся финальные матчи открытого чемпионата любительской молодежной хоккейной лиги среди команд профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За золотые медали будут бороться команды Губернского колледжа из Серпухова и Воскресенского колледжа, их матч пройдет на льду ледового дворца «Пограничный» в Серпухове. Кроме того, команда Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) и люберецкая команда Российской таможенной академии (РТА) будут играть за бронзовые награды в ледовом дворце «Дмитров» в Дмитрове.

Соревнования проводят в целях популяризации хоккея и поддержки студенческого спорта в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.