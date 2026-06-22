В Серпухове обновят дошкольное отделение школы

В городе Серпухове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 16, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и с задачами национального проекта «Семья». Специалисты ведут шпаклевку и покраску стен, укладку линолеума, установку плинтусов, монтаж батарей отопления и сантехнического оборудования, электромонтажные работы, устройство молниезащиты и фасадные работы.

Площадь здания составляет почти 3 тыс. кв. м, в нем обустроят обновленные групповые комнаты, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.