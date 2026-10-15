В Серпухове организуют детский образовательный курс «Лаборатория искусств»

В субботу, 17 октября, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет занятие «По следам древних художников: открываем наскальную живопись», его организуют в рамках детского образовательного курса «Лаборатория искусств». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках курса дети смогут погрузиться в мир творчества, изучить историю искусств и примерить на себя роли внимательного ценителя и смелого творца. Он рассчитан на 10 занятий, участникам объяснят важность учитывания исторического контекста и нюансов для глубокого понимания шедевров, а также расскажут о специфики профессии искусствоведа. Узнать другие подробности можно на сайте.

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* Возрастное ограничение 6+