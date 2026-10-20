В Серпухове откроется персональная выставка художника Виктора Комиссарова
Персональная выставка художника Виктора Комиссарова откроется в Серпухове
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В среду, 21 октября, на втором этаже главного здания Серпуховского историко-художественного музея — Особняка А. В. Мараевой откроется персональная выставка художника-пейзажиста Виктора Комиссарова «Красота и Вечность в двух шагах». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию войдут станковые работы и пленэрные этюды. Художник владеет различными приемами живописи, позволяющими передавать изменчивость света, глубину пространства, прозрачность воздуха и богатство природного колорита. Комиссаров — живописец, мастер лирического пейзажа, член Союза художников России, а также Союза художников и реставраторов и Евразийского союза художников. Выставка будет работать до 22 ноября, узнать другие подробности можно на сайте.
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* Возрастное ограничение 6+