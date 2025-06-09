В Серпухове откроется выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

В среду, 11 июня, в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Она объединит произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Мы продолжаем развивать новые музейные пространства региона. Теперь на выставке в Серпухове можно будет увидеть работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других авторов», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В экспозиции будут представлены более 70 полотен, мероприятие станет одним из флагманских событий туристического проекта «Лето в Подмосковье». И.о. директора Серпуховского историко-художественного музея Анна Костырина отметила, что нетривиальные дизайнерские решения и различные сопровождения позволяют посетителям глубже погружаться в тему.

Выставка станет результатом совместной работы кураторской группы Серпуховского историко-художественного музея. Научным консультантом проекта выступила кандидат искусствоведения Светлана Усачева. В ее основе находятся произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, экспонаты из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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