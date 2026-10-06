В Серпухове открыли обновленный ДК «Исток»

В Серпухове на улице Красный Текстильщик после капитального ремонта открылся дворец культуры «Исток». Работы велись по госпрограмме Московской области. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что здание 1859 года постройки капитально отремонтировали, там обновили кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные коммуникации, установили новые окна, в зрительном зале смонтировали современное световое и звуковое оборудование. Прилегающую территорию благоустроили, при этом специалисты сохранили подлинную кирпичную кладку XIX века на отреставрированном фасаде и в интерьерах фойе, восстановили полы под мрамор и старинные балясины на основных лестницах. В здании обустроили шесть новых входов и провели перепланировку, закупили для ДК мебель.

В ДК «Исток» работают 14 клубных формирований, в которых занимаются более 200 человек. В ближайшее время планируется открыть еще пять направлений, а количество участников увеличат до 600.

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