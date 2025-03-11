В Серпухове почти наполовину выполнили капремонт в школе № 2

В Серпухове к 1 сентября текущего года капитально отремонтируют школу № 2. О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Луначарского. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Здесь требовалось заменить системы отопления и водоснабжения, модернизировать вентиляцию, отремонтировать все внутренние помещения.

Работы в школе проводятся по госпрограмме. На площадке работают 67 строителей, привлечено две единицы техники. На данный момент работы выполнены на 40%.

В учреждении заменят все инженерные системы, а также системы охраны, видеонаблюдения, оповещения о пожаре. Все помещения приведут в порядок и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 4,4 тыс. МКД.