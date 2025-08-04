В Серпухове пройдет ежегодный фестиваль «Музей под звездами»

В субботу, 9 августа, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет ежегодный, восьмой фестиваль под открытым небом «Музей под звездами», его традиционно организуют в начале августа во дворе особняка А. В. Мараевой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники смогут посетить арт-уголок и услышать музыку под открытым небом. В этом году мероприятие посвящено теме моря и носит название «Море и джаз». Его приурочили к флагманской выставке, которая проходит в здании Каретного сарая, — «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Живую музыку исполнят джазовый ансамбль Федора Андреева и солистка Светлана Сорокина. Кроме того, гостей ждут творческие площадки, мастер-классы, ярмарка мастеров, показ фильма «Человек-амфибия» и не только.

Вход свободный, зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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