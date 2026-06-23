В Серпухове проведут капремонт Дома культуры поселка Большевик

В поселке Большевик городского округа Серпухов начинается капитальный ремонт Дома культуры, подрядчик выполняет установку временного ограждения, завоз строительного материала, установку строительных лесов по фасаду здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Здание построили в 1963 году, его площадь составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, отремонтируют фасад, внутренние помещения и прилегающую территорию. В Дом культуры также закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.