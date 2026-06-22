В Шатуре на 75% завершили капремонт Коробовского Дома культуры

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, в них задействованы 46 рабочих и две единицы спецтехники. Они ведут работы по облицовке стен и полов плиткой, шпаклевке и окраске помещений, устройству наливных полов и покрытия сцены, монтажу дверей и ограждений балконов зрительного зала и не только.

В здании два этажа, его площадь превышает 2,6 тыс. кв. м. Там появятся обновленный зрительный зал, помещения для кружков и студий, административные кабинеты и зоны для посетителей. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.