В Шатуре снесли три аварийных жилых дома
Мособлархитектура: три аварийных жилых дома снесли в Шатуре
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В муниципальном округе Шатура ликвидировали три аварийных жилых дома, в городе Рошаль на улице Свердлова снесли двухэтажный дом № 47 площадью более 290 кв. м, который потерял эксплуатационную пригодность и был признано аварийными. Жителей шести квартир расселили, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Кроме того, двухэтажный деревянный дом №1 на улице Горького ликвидировали в поселке Туголесский Бор, его площадь составляла порядка 300 кв. м - из аварийного здания 1975-го года постройки расселили жителей восьми квартир.
Работы также прошли в поселке Шатурторф на улице Красный поселок, там демонтировали полуразрушенный дом №8. Одноэтажное жилое строение было построено в 1965 году, его площадь составляла порядка 135 кв. м. Дом признали аварийным, жителей пяти квартир расселили.
Территории уже расчистили от строительного мусора, администрация определит порядок их использования.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.