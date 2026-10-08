В Шатуре снесли три аварийных жилых дома

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В муниципальном округе Шатура ликвидировали три аварийных жилых дома, в городе Рошаль на улице Свердлова снесли двухэтажный дом № 47 площадью более 290 кв. м, который потерял эксплуатационную пригодность и был признано аварийными. Жителей шести квартир расселили, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Кроме того, двухэтажный деревянный дом №1 на улице Горького ликвидировали в поселке Туголесский Бор, его площадь составляла порядка 300 кв. м - из аварийного здания 1975-го года постройки расселили жителей восьми квартир.

Работы также прошли в поселке Шатурторф на улице Красный поселок, там демонтировали полуразрушенный дом №8. Одноэтажное жилое строение было построено в 1965 году, его площадь составляла порядка 135 кв. м. Дом признали аварийным, жителей пяти квартир расселили.

Территории уже расчистили от строительного мусора, администрация определит порядок их использования.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.