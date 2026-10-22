В школе ЖК «Большое Юрлово» в Химках проведут черновую отделку

В жилом комплексе «Большое Юрлово» в Химках продолжается строительство первой школы на 1,1 тыс. учеников, группа «Самолет» ведет черновую отделку помещений и благоустройство дворовой территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 14 тыс. кв. м. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, творческие мастерские и помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал с эстрадой, два спортзала, двухуровневый информационно-библиотечный центр с медиатекой, зонами для изучения иностранных языков и центром детских инициатив и не только.

На территории школы появятся футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для прыжков в длину и высоту, а также площадка для настольного тенниса.

В составе комплекса уже построены четыре жилых корпуса и наземный паркинг, детский сад.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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