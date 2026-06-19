В Солнечногорске завершат строительство пристройки к гимназии

В Солнечногорске завершается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6 на улице Банковская, строительная готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Специалисты ведут пусконаладочные работы, завершают сборку мебели и монтаж инженерных коммуникаций, готовят здание к передаче образовательной организации.

Площадь пристройки составила 5,9 тыс. кв. м. В трехэтажном корпусе, рассчитанном на 300 учеников, обустроили учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На прилегающей территории разместят спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.