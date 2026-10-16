В Ступине построили кафетерий с двумя обеденными залами
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
На проспекте Победы в Ступине построили новое здание с кафетерием, магазинами и офисными помещениями. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверило объект и выдало заключение о соответствии проекту, в который вложили 75 млн рублей.
После открытия там планируют создать около 25 рабочих мест. Кафетерий разместится на двух этажах, для посетителей оборудовали два обеденных зала, заказы будут приниматься у барной стойки. На первом этаже предусмотрены места для маломобильных посетителей. Третий этаж здания отведен под офисы. Заведение планирует работать ежедневно.
Проект сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области. Следующий этап – ввод здания кафетерия в эксплуатацию.
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