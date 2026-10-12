В Талдоме ликвидировали аварийный жилой дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В рабочем поселке Вербилки Талдомского округа на улице Вокзальной снесли аварийный жилой дом № 2 площадью около 160 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное деревянное строение признали аварийным из-за высокой степени износа строительных конструкций и небезопасности для дальнейшего проживания. После этого в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы четырех квартир. Объект включили в списки объектов, подлежащих ликвидации.

Работы по демонтажу аварийного здания завершены, участок расчищен от строительного мусора. Администрация определит порядок использования освободившейся территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.