В Талдоме ликвидировали аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесли в Талдоме
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В рабочем поселке Вербилки Талдомского округа на улице Вокзальной снесли аварийный жилой дом № 2 площадью около 160 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажное деревянное строение признали аварийным из-за высокой степени износа строительных конструкций и небезопасности для дальнейшего проживания. После этого в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы четырех квартир. Объект включили в списки объектов, подлежащих ликвидации.
Работы по демонтажу аварийного здания завершены, участок расчищен от строительного мусора. Администрация определит порядок использования освободившейся территории.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.