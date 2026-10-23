В Центре Рошаля спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца и мозга

В ДНКЦ им. Л. М. Рошаля врачи новорожденного мальчика с множественными опухолями в сердце и головном мозге. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии. Мальчик родился с множественными рабдомиомами обоих желудочков сердца и с опухолями в головном мозге. Одно из образований перекрывало выход из левого желудочка в аорту. Это грозило младенцу летальным исходом.

Мальчика направили на экстренную операцию. Сначала врачи удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка. После этого состояние ребенка значительно улучшилось. Однако пациент все еще нуждался в длительном лечении. Специалисты подобрали терапию и провели вторую операцию — по установке электрокардиостимулятора.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Он был выписан под амбулаторное наблюдение.

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