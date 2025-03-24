В универмаге Национального центра «Россия» представили изделия народных промыслов Подмосковья

Изделия народных художественных промыслов Подмосковья представили в универмаге, открывшемся в рамках Национального центра «Россия». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в универмаге можно увидеть образцы гжели, дулевского фарфора, федоскинской лаковой миниатюры, богородской деревянной игрушки, а также жостовские подносы.

С ноября 2023 года по июль 2024-го на ВДНХ в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия». Сейчас она продолжает работу как Национальный центр «Россия» на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о четырех уникальных выставках, которые открылись в музеях региона.