В универмаге Национального центра «Россия» представили изделия народных промыслов Подмосковья
Изделия НХП Подмосковья представили в универмаге выставки «Россия»
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Изделия народных художественных промыслов Подмосковья представили в универмаге, открывшемся в рамках Национального центра «Россия». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, в универмаге можно увидеть образцы гжели, дулевского фарфора, федоскинской лаковой миниатюры, богородской деревянной игрушки, а также жостовские подносы.
С ноября 2023 года по июль 2024-го на ВДНХ в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия». Сейчас она продолжает работу как Национальный центр «Россия» на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о четырех уникальных выставках, которые открылись в музеях региона.