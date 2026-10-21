В Уваровке Можайского округа проложили более 20 метров канализационной сети
Работы по прокладке сетей водоотведения завершились в Уваровке
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Уваровке Можайского округа завершились работы по прокладке сетей водоотведения на улице 1-Покровская, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На участке проложили трубу диаметром 200 мм и протяженностью 24 метра. Труба изготовлена из полиэтилена низкого давления, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и температурным перепадам.
Старый участок сети соединили с новым. Также провели благоустройство на прилегающей территории.
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