В Уваровке Можайского округа проложили более 20 метров канализационной сети

В Уваровке Можайского округа завершились работы по прокладке сетей водоотведения на улице 1-Покровская, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На участке проложили трубу диаметром 200 мм и протяженностью 24 метра. Труба изготовлена из полиэтилена низкого давления, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и температурным перепадам.

Старый участок сети соединили с новым. Также провели благоустройство на прилегающей территории.

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