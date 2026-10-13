В Видном построят корпус перинатального центра

В городе Видное продолжается строительство нового корпуса перинатального центра (подрядчик — ООО «Триумф»), строители ведут монолитные работы по возведению каркаса здания будущего медицинского центра — строительная готовность объекта составляет 6,5%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы ведутся в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Продолжительная и активна жизнь». В них задействованы 39 рабочих, три инженерно‑технических специалиста и четыре единицы техники.

Строители ведут армирование и бетонирование вертикальных конструкций, гидроизоляцию стен цокольного этажа, продолжают разработку котлована и вывоз грунта. В корпусе обустроят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Там также разместятся операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса. Учреждение откроют в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.